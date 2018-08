Sicurezza viadotti, Cerchio chiede certificazione a Strade dei Parchi sui ponti nel territorio comunale

Cerchio. Il Sindaco del Comune di Cerchio Gianfranco Tedeschi, interviene sulla vicenda legata alla sicurezza e stabilità dei ponti ed attraversamenti autostradali. Tematica, attualissima, che sta interessando l’intero territorio Nazionale e, sta vedendo mobilitati molti Primi Cittadini, preoccupati dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova.

“Nell’ambito dei compiti attribuiti dalla Legge ai Sindaci”, spiega Tedeschi, “ vi è anche quello di intervento, per la prevenzione e contrasto, diretti a garantire la sicurezza, sul territorio di propria competenza. Tra queste ricadono anche le responsabilità di tutela, in merito alle infrastrutture, come ad esempio ponti e attraversamenti autostradali”. “Per tale motivo”, aggiunge il Sindaco Cerchio, “ ho inviato una richiesta ad Autostrada dei Parchi S.p.A., al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e al Prefetto dell’Aquila, Giuseppe Linardi, nella quale richiedo di conoscere con la massima urgenza, i dati tecnici relativi alla sicurezza sismica di tutti i ponti e gli attraversamenti realizzati per l’infrastruttura autostradale, gestiti da Autostrada dei Parchi e ricadenti sul territorio del Comune da me amministrato”.

Il Sindaco Gianfranco Tedeschi, ha inoltre evidenziato, che la sua richiesta ha carattere d’urgenza e, se questa non dovesse trovare riscontri, adotterà, “in via preventiva”, ogni provvedimento a garantire l’incolumità pubblica nel proprio territorio.

Articolo precedente Sosta selvaggia al pronto soccorso, occupati abusivamente anche i posti per disabili