Sicurezza stradale, arrivano gli autovelox a Ovindoli, il sindaco: “garantire prevenzione”

Ovindoli. L’Amministrazione comunale di Ovindoli, si sente fortemente impegnata a migliorare la qualità e la sicurezza delle nostre strade.

Nei prossimi giorni infatti, la Polizia locale attuerà delle uscite con posizionamento di rilevatori di velocità. Saranno adeguatamente segnalati dalla presenza di cartelli stradali e riconoscibili dall’apposita cabina al cui interno sarà operativo – in giorni ed fasce d’orario prestabilite – l’apparecchio comunemente conosciuto come autovelox. Sarà nostra premura comunicare preventivamente le date in cui l’apparecchio verrà azionato, mediante pubblicazione sul portale istituzionale www.comune.ovindoli.aq.it

“Ci teniamo a sottolineare”, spiega il Sindaco Angelo Ciminelli, “come la missione perseguita dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia locale, non sia quella di fare “cassa”, ma di garantire sicurezza e prevenzione, lasciando alla repressione solo il compito di estrema ratio. L ’autovelox verrà utilizzato soprattutto come ausilio per il controllo della velocità, specialmente a ridosso del fine settimana e con la necessità di aumentare gli standard di sicurezza. Numerosissime infatti sono state le segnalazioni di motociclisti ed automobilisti che sfrecciano lungo le nostre strade montane. L’ obiettivo è quindi, quello di costringere gli indisciplinati a rallentare, salvaguardando così la sicurezza delle altre persone”.