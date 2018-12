Sicurezza nelle scuole, fondi a Luco dei Marsi. Stanziato un finanziamento per sicurezza e impianto antincendio

Luco. Circa 45mila euro destinati alla scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” di Luco dei Marsi. L’anno si chiude “in bellezza” per l’amministrazione che ottiene dalla Regione Abruzzo il finanziamento per l’impianto antincendio dell’edificio, fondi che vanno ad aggiungersi al milione e mezzo di euro circa ottenuto per l’adeguamento sismico delle strutture scolastiche, incluse tra quelle di 26 comuni in tutta la provincia ammessi al finanziamento, con l’inserimento nelle graduatorie per il Piano triennale Regionale di Edilizia e, con Campo di Giove, tra i due soli enti annoverati anche nel Piano Annuale 2018.

“I luoghi in cui i nostri ragazzi vivono diverse ore al giorno e in cui crescono devono essere accoglienti e funzionali, ma soprattutto sicuri”, ha sottolineato il sindaco Marivera De Rosa, “l’ottenimento di questi fondi porterà ad aggiungere un ulteriore tassello alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del nostro patrimonio edilizio scolastico, cui stiamo lavorando su tutti i fronti, dall’adeguamento sismico all’efficientamento energetico agli interventi minuti, e che, nel nostro progetto, sarà implementato da un campus polifunzionale.

Stiamo portando avanti un lavoro meticoloso e incessante, di concerto con gli Uffici, che sostengono con la loro grande professionalità la nostra tenacia, per rigenerare e rinnovare il nostro bel paese a partire dalle strutture essenziali e, per la nostra Amministrazione, al primo posto non può che esservi la scuola.

Nei prossimi mesi“, Ha concluso il sindaco, “ad iter burocratici espletati, daremo corso alle procedure per la realizzazione dei lavori”. Il Comune di Luco dei Marsi è tra i quattro Comuni marsicani, con Ortucchio, Sante Marie e San Vincenzo Valle Roveto, ad aver ottenuto il finanziamento.