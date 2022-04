Sicurezza ma anche amore per le montagne, vanno avanti le lezioni del progetto “Angeli del Velino”

Avezzano. Continua il progetto rivolto alle scuole, “Angeli del Velino”, che coinvolge gli studenti degli istituti superiori di Avezzano. Questa mattina un nuovo appuntamento sul tema “Sicurezza in montagna” si è svolto sul Monte Salviano. Circa un centinaio di studenti proveniente dal Liceo Benedetto Croce è stato coinvolto nelle attività svolte dalle squadre di soccorritori che tutta la Marsica ha imparato a conoscere e apprezzare dopo l’imponente operazione che le ha viste coinvolte sul Monte Velino, a gennaio dello scorso anno.

A lavoro, questa mattina, per trasferire competenze in materia di sicurezza e soccorsi ma anche per trasmettere l’amore e la passione per la montagna, gli uomini del Nono Reggimento Alpini dell’Aquila, il gruppo del Sagf (Soccorso alpino Guardia di Finanza) dell’Aquila, con il comandante di stazione, il luogotenente Paolo Passalacqua, con i finanzieri cinofili specializzati nelle ricerche dei dispersi.

I carabinieri forestali del servizio MeteoMont che si occupano di rilievi e monitoraggio neve: il maresciallo Michele Di Pasquale, stazione di Rocca di Mezzo e il vice brigadiere Antonio Carfagnini (stazione Parco Pescasseroli).

In rappresentanza del Cai di Avezzano, il presidente Franco Salvati.

Con loro anche Andrea Pelliccione, commissario capo tecnico, psicologo della Polizia di Stato.

Così va avanti il progetto realizzato in memoria di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, gli escursionisti che persero la vita per una valanga sul Monte Velino, promosso dall’amministrazione comunale di Avezzano, rappresentata questa mattina dal consigliere con delega alla Protezione civile Maurizio Seritti.

Prossimi appuntamenti: martedì 12 aprile con gli studenti dell’istituto Majorana e mercoledì 13 con quelli del Liceo Vitruvio Pollione e del Liceo Torlonia.