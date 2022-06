Sicurezza in montagna, l’ambasciatore britannico incontra il soccorso alpino della GdF

L’Aquila. Il nuovo ambasciatore britannico a Roma, Ed Llewellyn, è stato in visita diplomatica all’Aquila e per l’occasione si è intrattenuto con la Guardia di Finanza per conoscere i compiti e le attività che i Reparti del Soccorso Alpino Guardia di Finanza (S.A.G.F.) svolgono a salvaguardia della sicurezza dei cittadini in montagna e di tutela dell’ambiente nella regione abruzzese, nota per la diffusa presenza di parchi naturali protetti.



A questo riguardo, l’Ambasciatore Llewellyn ha assistito, presso la stazione sciistica di Campo Imperatore, Gran Sasso, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, e del Comandante Provinciale, Col. t.ST Gabriele Nastasi, e di alcune unità del S.A.G.F., ad una breve dimostrazione della più utilizzate metodologie di soccorso a favore di persone disperse sotto le valanghe.

L’Ambasciatore, molto sensibile ai temi di salvaguardia dell’ambiente, per i quali Italia e il Regno Unito continuano a lavorare a strettissimo contatto, ha espresso complimenti e considerazione nei confronti dell’opera svolta quotidianamente dai Reparti del S.A.G.F. della Guardia di Finanza, non solo in Abruzzo, ma anche su tutto il territorio montano dello Stato.