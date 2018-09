Sicurezza e scuola 4.0, prende vita l’unione tra le scuole di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto

Balsorano. E’ suonata regolarmente la campanella, lo scorso lunedì 10 settembre, nelle scuole di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto.

Le due amministrazioni comunali hanno dato vita, facendo parte dello stesso Istituto Comprensivo,ad un progetto scolastico unitario, riorganizzando gli ordini della scuola primaria a Balsorano e della secondaria di primo grado di San Vincenzo Valle Roveto, facendo rimanere immutate le localizzazioni delle rispettive scuole dell’infanzia.

Lo scorso lunedì dunque i due sindaci Antonella Buffone, primo cittadino di Balsorano e Giulio Lancia, sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, hanno voluto accompagnare i ragazzi nel loro primo viaggio verso i plessi intercomunali a bordo de rispettivi scuolabus.

Hanno poi portato il loro saluto a tutti i ragazzi e a tutti gli insegnanti, infondendo coraggio ed augurando a tutti un buon anno scolastico.

Meritato elogio è stato rivolto dai due sindaci ai dipendenti tutti della Presidenza Scolastica presso la sede di Balsorano per la loro fattiva partecipazione al raggiungimento del nuovo assetto scolastico, rivolgendo al Preside, Professore Piergiorgio Basile, gli auguri per il migliore svolgimento delle attività didattiche.

La giornata, che pareva dovesse essere difficoltosa in conseguenza delle ardite scelte operate dalle due Amministrazioni Comunali, di fatto si è trasformata in una bellissima occasione di festa. I ragazzi hanno potuto constatare quanto di meglio si è messo loro a disposizione sia a livello logistico che igienico-sanitario. I genitori, da parte loro, si sono sentiti rassicurati dall’evidente maggiore sicurezza delle strutture scolastiche.

Difatti con questo accorpamento vengono utilizzati adeguatamente i due plessi più importanti ed idonei, confacenti alle esigenze didattiche e formative di una Scuola 4.0 e, sotto l’aspetto della sicurezza, più adeguati, in quanto quello di Balsorano è di recente costruzione, mentre il plesso di San Vincenzo Valle Roveto è stato oggetto di diversi interventi di miglioramento sismico.

A tal proposito il sindaco di San Vincenzo Valle Roveto ha tenuto a precisare che la scuola secondaria di primo grado situata nel suo capoluogo, dopo i recenti lavori di adeguamento, presenta un indice di sicurezza pari a 93,60% da cui deriva la classe A dell’edificio quale livello di capacità per la salvaguardia della vita umana.

Gli sforzi che i due Enti Comunali, supportati dall’Istituto Comprensivo, hanno profuso per garantire l’attuazione di un programma scolastico così ambizioso riuscirà a garantire la tenuta delle scuole per molti altri anni, con sollievo dei genitori e degli studenti di oggi e con riconquistata garanzia per le generazioni a venire.

Le due Amministrazioni hanno assicurato tutto il supporto necessario all’Istituto comprensivo, una realtà del territorio che va salvaguardata unendo le forze. E’ indispensabile la ricerca di una maggiore coesione territoriale e, soprattutto nelle aree “interne”, occorre individuare ed attivare forme concrete di collaborazione istituzionale, associando i servizi fondamentali.