Sicurezza Cintarella: basta morti. Convocati i sindaci in Regione per sbloccare i fondi e far partire i lavori

Ortucchio. Vertice in Regione per il futuro della Cintarella. La strada che collega i comuni del Fucino con il centro spaziale è di nuovo al centro di polemiche. Nelle scorse settimane infatti i lavoratori di Telespazio, che si sono costituiti in comitato, hanno presentato alla procura della Repubblica un esposto chiedendo che la strada venga immediatamente messa in sicurezza. Troppe sono state infatti negli ultimi anni le morti che si sono verificate lungo l’arteria che solo in parte è stata messa in sicurezza grazie a un progetto coordinato dal Comune di Trasacco e finanziato dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia dell’Aquila. Manca però tutta un’altra parte di strada sprovvista di guard-rail e con il manto totalmente dissestato. Nei giorni scorsi la Provincia dell’Aquila, durante un consiglio, ha chiesto con un ordine del giorno apposito al governo una nuova strada che possa garantire la sicurezza ai lavoratori di Telespazio ma anche ai residenti dei Comuni del Fucino.

Il documento è stato inoltrato alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero delle Infrastrutture con l’obiettivo di avere un’arteria finalmente sicura e con le caratteristiche di adeguatezza oggettiva. Intanto il presidente della Regione Abruzzo in pectore, Giovanni Lolli, ha convocato un incontro urgente che si terrà mercoledì 3 ottobre alle 15 a palazzo Silone all’Aquila. L’obiettivo è quello di ascoltare i sindaci di Ortucchio, Raffaele Favoriti, Trasacco, Mario Quaglieri, Luco dei Marsi, Marivera De Rosa e San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio per capire quanti fondi servono per assicurare la sicurezza della strada. Al vertice parteciperà anche l’assessore regionale ai lavori pubblici Lorenzo Berardinetti che già avuto modo di dialogare con gli amministratori locali sulla vicenda.