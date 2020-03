Siapra di Avezzano: intesa raggiunta per la Cigo. Interrotte tutte le produzioni

Avezzano. “Nella giornata di oggi, dopo le ore convulse della serata di ieri successive alla pubblicazione del Dpcm sulla chiusura delle attività produttive del Paese ritenute non strategiche e non legate a servizi di pubblica utilità, grazie al confronto costruttivo con le Rsu di sito e con le OO.SS. territoriali, la Siapra di Avezzano ha deciso di ricorrere alla Cigo con causale Covid-19, interrompendo tutte le produzioni a partire da domani per almeno una settimana e anticipando le somme dovute a carico dell’INPS.

Nel corso dei prossimi giorni saranno fatte le necessarie valutazioni insieme alle Rsu e alle OO.SS. per capire come procedere. Importante il segnale che proviene dalla Siapra, frutto della collaborazione di tutte le parti, in un momento di grande tensione nel panorama nazionale e territoriale, dilaniato dall’emergenza sanitaria che dilaga; un segnale di responsabilità nei confronti di tutta la collettività e che va nella direzione, da settimane indicata dagli esperti, di mettere in campo il più possibile l’unica misura al momento conosciuta per contenere il contagio da Covid-19, ossia il distanziamento sociale.

Nei prossimi giorni i lavoratori Siapra, sia diretti che somministrati in missione presso Siapra, saranno davvero nelle condizioni di potersi attenere alle disposizioni governative non solo per tutelare della propria salute, ma anche per contribuire efficacemente a contenere i contagi, a tutela della salute dell’intera collettività e in particolare delle persone più fragili. Quando la priorità è la salute pubblica, non ci possono essere titubanze e ci vuole la collaborazione di tutti!”