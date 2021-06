“Siamo con voi”: gli alunni marsicani in un Concerto della Pace per ringraziare tutti gli infermieri (FOTO)

Avezzano. Un concerto della pace straordinario, fuori all’ospedale di Avezzano, dedicato agli infermieri.

Protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della Marsica: gli studenti della terza media dell'”Argoli” di Tagliacozzo, della “Tommaso da Celano”, della scuola “Vivenza” e “Corradini” di Avezzano e gli alunni della “A.B. Sabin” di Capistrello oggi pomeriggio si sono dati appuntamento fuori all’ospedale marsicano per ringraziare i tanti infermieri per il lavoro che svolgono quotidianamente e che, soprattutto nel periodo di emergenza pandemica, sono scesi in campo con tutte le loro forze senza mai perdersi d’animo.

Un mestiere, il loro, che è diventato simbolo della lotta alla pandemia. “La nostra musica per dire grazie”, questa la dedica ai tanti oss dell’ospedale civile di Avezzano e non solo, “a tutti gli operatori sanitari e per far sentire la nostra vicinanza a tutti gli ammalati”. I giovani alunni marsicani sono stati diretti dal maestro Massimiliano De Foglio.

L’evento, che si è svolto questo pomeriggio, è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Avezzano, del Miur, della Asl1 e di altre associazioni musicali del territorio. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme anticovid.