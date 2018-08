Si ustiona con l’olio della frittura durante un evento, ferito grave un giovane. Immediati i soccorsi

Avezzano. E’ accaduto ieri ad Avezzano dove un giovane è rimasto ustionato con l’olio da frittura che gli è caduto addosso. L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte quando i titolari dell’attività che stava cucinando per il pubblico nell’ambito delle manifestazioni in corso in questi giorni ad Avezzano hanno sentito le urla del giovane.

La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita. Certo è che è intervenuta in tempi record l’ambulanza e il personale medico ha soccorso immediatamente il ferito. Dopo aver adottato le procedure previste nei casi di ustione, il paziente è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Avezzano per le cure del caso. L’ustione sarebbe molto grave ma il giovane non è in pericolo di vita.