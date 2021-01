Si usa il gatto delle nevi per accelerare operazioni. Sarà trasportato in quota con elicottero

Massa d’Albe. Nella corsa contro il tempo per individuare i quattro dispersi sul monte Velino, i soccorritori usano un altro mezzo a disposizione: il gatto delle nevi. Si tratta di una macchina indispensabile per togliere la grande quantità di neve accumulatasi in questi giorni con rapidità ed efficienza e quindi in grado di dare un’ulteriore accelerata alla operazioni.

QUI LA DIRETTA DA FORME

Il mezzo sarà messo a disposizione da Giancarlo Bartolotti, proprietario degli impianti sciistici sul monte Magnola a Ovindoli. Alle 10 si è alzato in volo l’elicottero della protezione civile che caricherà il mezzo e lo trasporterà in quota dove verrà utilizzato dai soccorritori. Si tratta di un mezzo cigolato usato frequentemente anche in circostanze come queste e che può raggiungere pendenze anche del 72%. Sarà usato a partire da domani.

E’ il quinto giorno di ricerche e nessuno smette di sperare. Si continua a cercare e si continua a pregare che Tonino, Valeria, Gianmarco e Gian Mauro possano essere trovati. Anche oggi è una giornata di sole e i soccorritori alle 7.30 hanno iniziato a prepararsi per tornare in vetta e continuare a scavare. Ieri mattina sono state fatte esplodere le prime cariche per rompere una coltre di oltre 10 metri di neve. Si è cercato così di smuovere la neve e di perlustrare l’area intorno a Valle Majellama dove i quattro escursionisti sembra fossero diretti domenica mattina.

QUI I VIDEO DEI SOCCORSI