“Si torni in centro” questo l’invito del centro giuridico di Avezzano sullo spostamento del mercato settimanale.

Avezzano. Il centro giuridico del cittadino di Avezzano ha espresso il su dissenso sullo spostamento del mercato del sabato dalla sede storica, nel centro della città, alla zona nord. Il trasferimento ormai avvenuto da più di un mese ha generato diverse polemiche sia tra i cittadini che tra gli ambulanti. La decisione era stata presa dall’amministrazione in quanto, nella zona nord, sono presenti viali più larghi, si creano meno problemi alla viabilità e sono presenti un numero maggiore di parcheggi rispetto che in centro.

“Signor Sindaco, sarebbe molto grave se, dopo 682 anni di storia del mercato della città, noi rischiassimo di vederlo morire. La scelta della zona nord è un tentativo che non ha funzionato” queste le parole di apertura di Augusto Di Bastiano “corretto sperimentare, così come lei ha proposto e fatto accettare, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti e nei guadagni degli ambulanti diminuiti in seguito allo spostamento, si torni in centro”.

Di Bastiano nella sua dichiarazione ha raccontato la sua esperienza diretta mettendo in parallelo l’esperienza del vecchio mercato, “dove si respirava aria di festa”, con quella del mercato nel quartiere borgo pineta “dopo un iniziale entusiasmo le strade si sono svuotate sia in centro che nel mercato”. Un invito per l’amministrazione a tornare sui suoi passi e riportare il mercato settimanale per le vie del centro storico.