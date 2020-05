Si torna a sognare il giorno del sì al Centro Sposi Abruzzo, atelier riaperto in sicurezza

Avezzano. Si torna a sognare il giorno del sì al Centro Sposi Abruzzo. Lo staff, dopo aver rassicurato per mesi le proprie spose, le mamme, le suocere e le damigelle, è tornato al lavoro. Da ieri infatti tutti sono di nuovo ai loro posti e tulle, paillettes e chiffon sono di nuovo pronti per essere ammirati dalle future spose. Anche al Centro Sposi Abruzzo come negli altri atelier di tutta Italia l’attenzione per la sicurezza è massima. L’emergenza coronavirus ha bloccato due mesi di attività, costretto a far slittare comunioni e feste e rimandato tanti matrimoni previsti per la primavera. Ora però è tempo di ripartire e ricominciare a vivere con la consapevolezza che bisogna operare in sicurezza. Per questo lo staff dell’atelier via Tiburtina Valeria km 111.500 a Cappelle dei Marsi ha sanificato tutti gli ambienti, creato dei percorsi, allestito all’ingresso un’area per igienizzarsi le mani e indossare i guanti.

I telefoni sono bollenti e anche in atelier le visite non mancano ma tutto è organizzato a perfezione per fare in modo che chi entra si senta al sicuro e protetto. E’ stato infatti creato un vero e proprio decalogo da rispettare per far sì che il rispetto del prossimo prevalga. “La priorità nostra è la salute dei nostri collaboratori e dei nostri sposi”, ha commentato Roberta, “abbiamo organizzato tutti gli appuntamenti rispettando il numero di accessi in negozio, a tutti i nostri clienti verrà offerto un “Welcome Pack” con disinfettante e dispositivi di protezione per fare in modo che possano muoversi liberamente in atelier”.

La sposa, quindi, può tirare un sospiro di sollievo e rivedere il suo abito ormai pronto magari però portando con se solo mamma o la damigella d’onore. “Chiediamo alle nostre spose di raccontarci le loro esigenze e gli organizziamo l’appuntamento al quale chiediamo di non portare più di una persona”, ha continuato Roberta, “utilizziamo i dispositivi di sicurezza per tutta la durata dell’incontro e sterilizziamo abiti, camerini e superfici prima e dopo ogni prova. Permettiamo alle spose di collegarsi tramite il nostro Wi-fi con amiche e sorelle a casa per mostrare loro l’abito Tutto ciò che è all’interno del nostro negozio è stato meticolosamente sanificato e il nostro staff è attento e dotato di dispositivi di sicurezza. Cerchiamo, per quanto possibile, di venire incontro alle loro esigenze e di supportarle in questo momento difficile”.

Ripartire, quindi, è il credo del Centro Sposi Abruzzo che vuole far tornare a sognare le sue spose prendendole per mano e accompagnandole in questo percorso prima del Sì che seppur costellato da momenti difficili a causa dell’emergenza coronavirus è comunque pieno di grandi emozioni tutte da vivere. Se stai progettando il giorno più bello della tua vita e hai dubbi o curiosità puoi contattare lo staff del Centro Sposi Abruzzo che sarà a disposizione per darti tutti i chiarimenti di cui necessiti. “L’amore”, ha concluso Roberta, “trionfa sempre su tutto”.

Per informazioni e prenotazioni 0863.414792 oppure www.centrosposiabruzzo.it.

