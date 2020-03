Si toglie la vita nella cantina della sua abitazione, dramma a Balsorano

Balsorano. Un gesto estremo in un momento di sconforto. Si è tolto la vita nella cantina al piano interrato della sua abitazione un 73 di Balsorano conosciuto e stimato da tutti in paese. Ieri mattina l’uomo, che come tutti era in casa per le restrizioni imposte dal decreto anti coronavirus, è sceso in cantina e ha deciso di farla finita.

Un’azione inaspettata che ha lasciato l’intero paese sgomento. Il 73enne viveva in casa con la moglie che poi ha scoperto quanto era accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Balsorano che hanno constatato quello che era successo. Inutili i soccorsi, quando l’uomo è stato trovato era già morto.