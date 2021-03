San Benedetto dei Marsi. È stata ritrovata l’auto di Manuel Di Nicola, 33enne di San Benedetto dei Marsi, che ha fatto perdere le sue tracce già da domenica sera.

Si tratta di una Fiat Punto, ritrovata dai militari dell’Arma e dai vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Avezzano, agli ordini del capitano Luigi Strianese.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, al comando del luogotenente Bruno Tarantini sono ancora sul posto. L’auto è stata trovata in un campo nel territorio del Comune di Cerchio, non lontano da Strada 19.

Sono in corso le indagini per cercare di capire che fine possa aver fatto il 33enne che è padre di un bambino piccolo.

Di Nicola collabora con una ditta di trasporti.

La Punto è rimasta bloccata con le ruote anteriori nel fango. Le chiavi sono ancora nel quadro. Di Nicola manca da domenica sera, quando sulla Marsica è caduta un’abbondante pioggia.

Le forze dell’ordine con i vigili del fuoco stanno lavorando da ore ma non si trovano tracce. Impossibile anche individuare il passaggio di qualcuno a terra, visto il fango derivato dalla pioggia e dalla neve dei giorni scorsi.

Il 33enne non ha con sè il cellulare. Gli investigatori non stanno lasciando nulla al caso ma per ora il caso non ha elementi per arrivare alla svolta.

L’amministrazione comunale di San Benedetto dei Marsi ha diffuso sui canali social l’immagine del 33enne.

“La prefettura dell’Aquila ha comunicato in via ufficiale la scomparsa di Manuel Di Nicola, di 33 anni di San Benedetto dei Marsi. Da questo momento è stata disposta l’immediata attivazione del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse”, ha detto il sindaco Quirino D’Orazio.

Dati dello scomparso: Altezza – 187 cm; Capelli – scuri; Corporatura – robusta; Sesso – maschio; Segni particolari – diversi tatuaggi sul corpo.