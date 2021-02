Si sente male e chiama il 118: i ringraziamenti ai sanitari dell’ospedale di Avezzano: “Competenza e cortesia”

Avezzano. Competenza, professionalità e cortesia. Tutti fattori mai scontati se combinati l’un l’altro e di cui non si sente parlare spesso se il tema è quello della sanità locale. E invece, B.A. avezzanese, questa volta ha contattato la redazione di Marsicalive per ringraziare soprattutto per l’umanità e l’empatia con cui è stato accolto all’ospedale di Avezzano.

“Ho avuto un malore dovuto a dei problemi agli occhi”, racconta l’uomo, “e ho contattato il 118. Gli operatori mi hanno informato che rispondevano dall’Aquila. Nel giro di dieci minuti hanno fatto arrivare un’ambulanza a casa”, va avanti l’avezzanese, “abito in una via che non viene rintracciata bene, mi hanno richiamato e sono arrivati in pochi minuti. Trasportato in ospedale mi hanno da subito rassicurato sul fatto che anche se solo non mi sarebbe mancato il giusto supporto. Sono entrato in pronto soccorso e sono stato sottoposto al tampone che ha accertato la negatività al Covid e nel giro di poco tempo ho fatto una Tac e poi delle visite specialistiche a Neurologia, in Oculistica e poi ho eseguito un esame Doppler”.

“Vorrei ringraziare pubblicamente”, conclude B.A., “ogni medico e operatore sanitario, fin dal primo operatore che ha risposto alla chiamata, che ha accolto la mia richiesta di aiuto e che con dedizione e professionalità mi ha sottoposto alla sua attenzione. Non faccio i nomi dei medici semplicemente per non essere ridondante ma sento dal cuore di dire grazie ai nostri sanitari che tante volte finiscono sotto la pressione mediatica non per ragioni riconducibili al loro lavoro ma bensì per mancanza di strutture o altro. Sono stato accompagnato sottobraccio da medici e operatori che si sono rivelati persone di grande e spiccata sensibilità oltre che di gran preparazione e bravura. Grazie!”.