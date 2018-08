Si schianta contro la cabina dell’alta tensione per un colpo di sonno, grave un giovane

AVEZZANO. Schianto in via XX settembre, altezza di Tigotà. Uno straniero che era alla guida, forse colto da un colpo di sonno, è rimasto ferito nell’incidente avvenuto intorno all’una di notte, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita..

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Golf quando la sua auto è uscita dalla corsia di marcia finendo contro l’insegna del metano è una cabina dell’Enel dell’alta tensione, all’incrocio con via Brunelleschi togliendo la luce alle abitazioni nelle vicinanze. Sono intervenuti per i rilievi la polizia locale e i carabinieri. Il conducente era di origini nordafricane e secondo quanto accertato si sarebbe addormentato alla guida. (n.b.)