Si schianta con l’auto contro un dehors in pieno centro, illeso il conducente (VIDEO)

Avezzano. Si schianta con l’auto contro un dehors in pieno centro ad Avezzano, illeso il conducente. Spettacolare incidente avvenuto nella notte in via Garibaldi. L’auto, un suv, stava procedendo da piazza Matteotti verso via Corradini quando, poco prima dell’incrocio, si è schiantata contro il dehors di un ristorante.

Nell’impatto il conducente è rimasto illeso mentre la struttura e il mobilio sono andati in parte distrutti. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere del sistema di video – sorveglianza del locale e da alcuni passanti che poi lo hanno diffuso in rete.