Si scaldano i motori per il Post to Post: bikers e centauri in viaggio tra sorrisi, sapori e colori

Avezzano. Tutto pronto per il “Post to Post”, bikers e centauri insieme per la quinta edizione di una giornata sulle due ruote tra le strade della Marsica. L’evento, giunto alla quinta edizione vedrà la partecipazione di bikers e centauri marsicani di tutto l’Abruzzo e non solo.

Un incontro tra sorrisi, sapori e colori che quest’anno riserverà più di una sorpresa. Non il solito incontro mattutino ma una partenza, che prenderà il via alle 12, per dare vita a una giornata fatta di sorprese, un viaggio tra i comuni marsicani, piacevoli soste inaspettate fino ad arrivare in una location unica dove il tramonto cullerà i sorrisi, le emozioni e le sonorità che ogni amante delle due ruote merita di vivere nel rispetto dell’amicizia e della fratellanza.

L’appuntamento è per domenica, a partire dalle 12, al “Postaccio” di Avezzano. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori o visitare la pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/2303189369816585