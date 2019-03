Si rinnova il rito volto a celebrare San Giuseppe, uomini della città riuniti per la messa e per il corteo della Fede

Avezzano. Si rinnova come ogni anno, nella Marsica, il rito volto a celebrare la festa di San Giuseppe. Questa mattina gli uomini di tutta la città si sono radunati nella chiesa di San Rocco, con il parroco don Adriano Principe, per celebrare la festa dedicata al santo che viene portata avanti dal 1946, anno in cui i Padri Giuseppini invitarono gli uomini, dopo la fine della guerra, a celebrare il precetto pasquale in occasione della festa di San Giuseppe.

Nel giorno in cui si festeggia contemporaneamente la festa del papà, i tanti uomini si sono ritrovati nella parrocchia di Avezzano per la santa messa per poi sfilare nelle strade del quartiere per il tradizionale Corteo della Fede.