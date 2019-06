Si rinnova il rito nel fiume a Civitella Roveto in onore di San Giovanni Battista, in migliaia alla festa

Civitella Roveto. Bagno nel fiume all’alba in onore di San Giovanni a Civitella Roveto. Si è rinnovato anche quest’anno in riva al Liri un rito millenario che si tramanda di generazione in generazione. Questa mattina alle 4.30 in tanti si sono dati appuntamento sulle rive del fiume per l’immersione nelle acque che ricorda il battesimo di San Giovanni Battista.

Momenti carichi di emozione che hanno dato il via all’importante giornata per la comunità di Civitella Roveto. Dopo la messa celebrata secondo tradizione in riva al fiume i fedeli si sono spostati in paese e hanno accolto la statua di San Giovanni all’uscita della chiesa.

Con la banda a seguito lo hanno accompagnato di buon mattino in processione per le strade del paese rinnovando l’antico rito. Il santo avvolto dalla folla ha percorso i vicoli del paese vecchio per poi tornare in chiesa. Questa sera ci sarà una nuova celebrazione eucaristica e alle 19.30 la processione per le strade di Civitella accompagnata dalla banda del paese.