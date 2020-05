Avezzano. È questa la nuova iniziativa lanciata dall’osteria contemporanea Mammaròssa dove lo studio e la ricerca non si esauriscono mai. Nelle cucine di via Garibaldi ad Avezzano i fornelli non si sono mai spenti e lo chef Franco Franciosi ha continuato a progettare e sperimentare insieme al suo braccio destro Francesco D’Alessandro. Il risultato? “Sfuso”, un progetto che bolliva in pentola da mesi e ora è diventato realtà.

“Mammaròssa è un progetto iniziato nel 2008 su carta che aveva come filosofia quella di non essere solo un ristorante, ma qualcosa in più per poter raccontare le esperienze che abbiamo fatto in giro per l’Italia e per il mondo”, hanno raccontato gli chef Franciosi e D’Alessandro, “al ristorante si è affiancata quindi prima la Scuola di cucina, i Corsi sul vino e poi, per far entrare nel vivo del progetto e far diventare Mammaròssa una cittadella del gusto abbiamo deciso di affiancare una zona bistrot. E’ proprio lì che sperimentiamo qualcosa di tradizionale e unico da servire poi ai nostri clienti. In che modo? Attraverso una ristrutturazione della tradizione”.

“Sfuso”, quindi è una costola di Mammaròssa, è la sua anima sperimentale, fresca e vivace dove la tradizione di base si evolve e arriva a fare un viaggio intorno al mondo tra le varie cucine dove sapori e prodotti si mixano tra loro con risultati tutti nuovi. “Siamo partiti dall’idea del bistrot dove poter rinnovare i piatti della tradizione”, hanno continuato Franco e Francesco, “ma anche preparare i piatti delle varie cucine del mondo che avevamo studiato insieme ai nostri corsisti nelle lezioni della scuola. Abbiamo deciso di ristrutturare tutto ciò che è la cucina delle nostre nonne e di presentarla con una veste nuova. E’ nato così il marchio Sfuso”.

Una nuova idea, un nuovo modo di interpretare la cucina ed un nuovo progetto che si concretizza giorno dopo giorno. “Durante l’emergenza coronavirus Sfuso si è evoluto subito ed è diventato un progetto di cucina take away”, hanno precisato dai fornelli di Mammaròssa, “per non fermare il processo di crescita abbiamo pensato di permettere alle persone di accedere a questo progetto arrivando direttamente a casa con i nostri piatti ma con una piccola sorpresa. I clienti, infatti, si devono mettere in gioco e finire loro i piatti da portare a tavola”.

“Sfuso”, quindi, non è solo tradizione ma anche “You chef”: permette quindi ai clienti di cimentarsi con i piatti della tradizione grazie alle basi preparate da Mammaròssa e di realizzare primi, secondi e dolci come un grande chef. La pasta per esempio viene preparata e portata a casa insieme al condimento dove i provetti chef devono semplicemente cuocerla, unirla omogeneamente al condimento e servirla in tavola. “You chef è una dinamica”, hanno concluso Franciosi e D’Alessandro, “che permette al cliente di comprare il kit di preparazione di uno o più piatti e finirli a casa.

Tutti gli ingredienti per fare grandi piatti in totale autonomia. Sfuso è filosofia di libertà, è una voglia di liberarsi dal rigore della cucina gourmet e portare in tavola il vero gusto”.

Potete provare la proposta di Sfuso dal giovedì al sabato dalle 18.30 alle 20.30 e la domenica dalle 11.30 alle 13.30 prenotando sul sito www.mammarossa.it, chiamando lo 0863.33250 o whatsapp 347.1167474.

Per menu e maggiori info seguite il profilo Instagram sfusobistrot.

Lo staff di Sfuso vi aspetta!