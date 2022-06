Si perde in montagna con un bambino di 10 anni, recuperata dai soccorritori vicino al rifugio Cerasolo

Tornimparte. In tarda mattinata, una donna che era in compagnia di un bambino di circa 10 anni, ha allertato le squadre di soccorso in montagna dichiarando di aver smarrito il sentiero in una zona non distante da Campo Felice. Decine gli uomini arrivati sul posto, considerato anche il fatto che la donna era molto agitata in quanto accompagnava un bambino e si trovava senza orientamento in montagna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva intenzione di fare un’escursione in una località che si trova tra Campo Felice e Tornimparte, che si chiama Valico della Chiesola. Si tratta di altezze che superano i 1600 metri. La donna però pare abbia perso l’orientamento mentre raggiungeva il rifugio Cerasolo. Presa dal panico ha chiamato i soccorsi.

Probabilmente l’escursionista non era esperta della zona e soprattutto pare sia uscita dai sentieri ufficiali. Per fortuna per lei e il bambino è stata solo una brutta esperienza. Sul posto, oltre le squadre da terra dei soccorritori, anche un elicottero dei vigili del fuoco.