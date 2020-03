Si laurea via Skype a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ovindolese Camillo Cotturone dottore in Ingegneria civile e ambientale

Ovindoli. Festa in casa a Ovindoli per la laurea di Camillo Cotturone. Il 23enne è stato proclamato dottore in Ingegneria civile e ambientale dall’Università “La Sapienza” di Roma in via telematica per l’emergenza Coronavirus.

Il ragazzo ha affrontato l’ultimo step universitario in video conferenza. “Niente coriandoli”, ha spiegato, “niente brindisi per festeggiare, niente strette di mano finali, nessun amico e parente presente per gli auguri o per una foto. Non siamo a Roma, Milano, Torino o a qualsiasi altra città universitaria ma a casa. Uno scenario davvero insolito e molto difficile da immaginare. Questo perché un virus, che si sta diffondendo giorno dopo giorno colpendo migliaia e migliaia di persone, ha deciso di stravolgere improvvisamente la nostra vita quotidiana, ma non è riuscito a condizionare negativamente l’entusiasmo, la determinazione, la perseveranza e la forza, elementi indispensabili per raggiungere determinati obiettivi”.