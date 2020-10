Si insedia il nuovo consiglio del Comune di Sante Marie, il sindaco: ci aspettano nuove sfide

“Non vi nascondo l’emozione che si prova ogni volta che si indossa questa fascia tricolore e si giura fedeltà alla propria comunità”, ha commentato il sindaco, “un impegno arduo e complesso che condiziona non solo la vita del paese al quale è stato chiesto di fare da guida dai propri cittadini ma anche quella personale. Fare il sindaco è qualcosa di totalizzante, un impegno costante e quotidiano che ho sempre affrontato in questi anni con grande spirito di responsabilità”.

“Sante Marie non è soltanto il paese dove sono nato e sono cresciuto ma è anche per me una grande famiglia alla quale sono stato chiamato, più volte, a fare da guida”, ha detto Berardinetti, “e come ogni bravo padre di famiglia ho onorato e onorerò ancora questo impegno con Sante Marie e i santemariani nel migliore dei modi. Ora ci aspettano nuove sfide”, ha concluso il primo cittadino, “ci sono impegni da mantenere con i cittadini, non promesse false ma impegni concreti, progetti da sviluppare e obiettivi da raggiungere. Lo faremo sempre con lo spirito di appartenenza a questa comunità e con entusiasmo perché Sante Marie ci ha dato fiducia e noi lo ripagheremo con la concretezza e l’impegno costante”.