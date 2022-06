Si insedia il nuovo consiglio comunale di Luco dei Marsi, De Rosa: grande squadra

Luco dei Marsi. Si è insediato il consiglio comunale di Luco dei Marsi. Giovedì c’è stata la prima seduta dell’assise civica durante la quale consiglieri di maggioranza e opposizione hanno potuto prendere posto tra i banchi della sala consiliare.

Come di consueto si è proceduto con le varie attività previste dalla statuto e poi la parola è passata alla sindaca, Marivera De Rosa, confermata alla guida del paese fucense fino al 2027. Ad affiancarla ci sarà una giunta, in parte rinnovata, composta da: Giorgio Giovannone, confermato vicesindaco, e dagli assessori Mauro Petricca, Silvia Marchi e Claudia Angelucci. La sindaca ha poi assegnato agli altri consiglieri deleghe pertinenti e complementari ai diversi ambiti degli assessorati, nell’ottica della massima cooperazione di squadra.

“La prima seduta di consiglio comunale della nuova amministrazione, in cui ho giurato, per la seconda volta quale Sindaca, sulla Costituzione, e in cui abbiamo dato corso agli adempimenti dovuti”, ha spiegato la De Rosa, “è stata una mattinata piena di emozione, se possibile ancor più di quella che sancì l’avvio dei lavori cinque anni fa, per tutto quanto contiene il percorso che ci ha condotti a questo giorno, e la consapevolezza, affinata alla prova dell’esperienza, di quanta responsabilità includa questo delicato ruolo, come è anche per ognuno degli eletti a rappresentare, nell’assise civica, i cittadini.

Rinnovo alla giunta, e a tutti i consiglieri, nei rispettivi ruoli, l’augurio di buon lavoro, per il comune obiettivo di realizzare il meglio per il nostro amato paese. Un grazie di cuore, ancora, a tutti quanti hanno voluto confermare o conferirci per la prima volta fiducia, incaricandoci di guidare il Governo cittadino, e un ringraziamento sentito ai consiglieri di Luco nel cuore, riconfermati o neo eletti, e alle componenti che, pur se non elette, contribuiranno al progetto in programma: siete, siamo, una grande squadra”.