Si giurano amore eterno sulle note di Moro durante il festival di Mezza Estate (Video)

Tagliacozzo. Si giurano amore eterno sulle note di “Il senso di ogni cosa” davanti a centinaia di fans di Fabrizio Moro. Un’insolita parentesi d’amore è andata in scena ieri sera a piazza Duca degli Abruzzi. Durante il concerto del cantautore romano, ospite del Festival internazionale di Mezza Estate, un ragazzo ha chiesto alla sua lei di sposarlo.

Il giovane si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello tra l’incredulità sia della compagna, sia dei tanti che stavano assistendo in quel momento allo spettacolo. Anche lo stesso Moro si è fermato per un attimo e si è goduto la scena che ha fatto intenerire tutti i presenti.

Non è la prima volta che in un concerto accadono episodi simili. Ieri sera, però, la richiesta di matrimonio è arrivata proprio sotto al palco e i due giovani, incuranti per un attimo delle centinaia di persone presenti, si sono ritagliati il loro angolo d’amore ascoltando poi tutta la canzone proprio sotto al palco come se Moro la stesse cantando solo per loro.

Decine e decine i post sui social e i video di quanti, prendendo parte allo spettacolo del Festival internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, hanno partecipato a questo momento speciale. Anche il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, ha immortalato la richiesta di matrimonio dei due augurando una buona vita.