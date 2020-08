Si getta tra le auto e rischia la vita per salvare i suoi due cani in fuga sull’A24

Oricola. Una scena agghiacciante e pericolosa si è verificata poco fa sulla A24, nei pressi dell’area di servizio Civita Sud (uscita Carsoli-Oricola). Due cani sono fuggiti da una auto che si era fermata a fare una sosta. I due animali, che si trovavano sui sedili posteriori, sono riusciti a uscire dal veicolo e sono scappati fino ad arrivare lungo le carreggiate dell’autostrada. La proprietaria, una donna romana, appena si è resa conto del pericolo che stavano correndo i suoi cani si è precipitata al loro seguito, noncurante del pericolo, cercando di raggiungerli di corsa e a piedi, invadendo anch’essa entrambe le carreggiate di marcia con lo scopo di trarli in salvo, in preda a uno stato di evidente agitazione.

Le auto in corsa non hanno potuto evitare l’impatto con i due poveri cani, uno dei quali è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro ha riportato serie ferite ma non è in pericolo di vita. Anche la donna ha rischiato per un pelo di essere investita da più veicoli.

Si è reso necessario l’intervento della polizia stradale di Carsoli che giunta sul posto ha provveduto a smaltire il traffico apportando assistenza a quanti coinvolti. Il traffico ora è regolare.