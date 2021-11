Si è spento lo storico giornalista marsicano Filippo Fabrizi, aveva 84 anni

Avezzano. Un addio che lascia senza parole il mondo delle parole. Si è spento all’età di 84 anni Filippo Fabrizi, giornalista della prima ora conosciuto in tutta la Marsica per i suoi modi eleganti e cortesi. Quando a metà degli anni ’70 nascevano le prime emittenti radiotelevisive private lui era in prima linea.

Il suo forte era la cronaca lavorò a uno dei primi telegiornali di quella che all’epoca si chiamava Tele Marsica, avvalendosi della sua penna e della sua figura. A seguire vennero prima Telesirio e poi Antenna 2, testate che hanno contribuito a valorizzare Fabrizi come professionista e uomo di profonda cultura.

Solo lacrime per i tanti colleghi e per chi ha avuto l’onore di conoscerlo dentro e fuori la Marsica. Fabrizi fu uno dei primi sostenitori della nascita e dello sviluppo della TV in Marsica, diventando uno dei primi mezzi busti di TG nei piccoli schermi. Lascia alle sue spalle un ricordo di gentilezza e cortesia.

Dirigente dell’ex Banca popolare della Marsica, ora Banca Toscata, Fabrizi era ormai in pensione e viveva a Modena da qualche tempo. Noto per la cura di diversi casi di cronaca, fu anche autore di diverse pubblicazioni tra cui una dedicata alle donne. I funerali si terranno martedì 15 novembre nella cattedrale di Avezzano.