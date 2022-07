Avezzano. Si dividono le strade tra il Pucetta Calcio e il tecnico degli allievi Pierluigi Liberati. Dopo una grandissima stagione nel campionato Allievi regionale, Liberati lascia panchina degli under 17.

“La Asd Pucetta Calcio ringrazia il mister Pierluigi Liberati per l’ottimo lavoro svolto in questi anni per la Società e gli rende omaggio augurandogli le migliori fortune per il suo futuro sportivo”, scrive la società.