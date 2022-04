Si costruisce una pistola rudimentale in casa: arrestato 55enne e disposto l’obbligo di firma

Borgorose. Arresto convalidato ma con applicazione della meno afflittiva misura dell’obbligo di firma per il 55 enne di Borgorose trovato in possesso di una pistola rudimentale, fabbricata artigianalmente dallo stesso.

Ad operare sono stati i carabinieri della stazione di Borgorose, che su segnalazione di un familiare l’altra sera hanno perquisito la residenza dell’uomo già destinatario, in passato, di precedenti penali. Dalla perquisizione domiciliare eseguita dai militari è stato scoperto che l’uomo era in possesso di una pistola rudimentale costruita artigianalmente e dotata di munizioni calibro 12. Un particolare che ha sollevato subito allarme tant’è che si proceduto all’arresto immediato dell’uomo. All’esito dell’udienza di convalida il Tribunale di Rieti ha convalidato lo stato di fermo disponendo la remissione in libertà dell’uomo che ora dovrà presentarsi presso i Carabinieri di Borgorose una volta al giorno.

A suo carico la denuncia per i reati di fabbricazione, porto di arma di fabbricazione rudimentale e per detenzione di munizionamento non denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il tutto aggravato dalla recidiva. L’uomo è difeso dagli avvocati Alessandro Felli e Flammini Mario del foro di Avezzano. I legali come comunicato “stanno valutando l’opportunità di procedere alla richiesta di un incidente probatorio finalizzato alla verifica, da parte di esperti del settore, della capacità dell’arma costruita artigianalmente di far esplodere le munizioni”.