Si costituisce l’automobilista marsicano fuggito dopo l’investimento del medico in scooter

Avezzano. Si è presentato prima di 24 ore al comando di polizia locale accompagnato dal suo legale. Si tratta di S.N., 46 anni, di Avezzano, l’automobilista che sabato pomeriggio ha investito un medico che era in sella al suo scooter. L’uomo, difeso dall’avvocato Mario Del Pretaro, ha spiegato agli agenti di non essersi accorto dell’impatto con lo scooter e di aver realizzato solo successivamente quello che poteva essere accaduto. La polizia locale della Marsica è in possesso dei filmati in cui si vede la dinamica dell’incidente. L’avezzanese rischia un’incriminazione per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Migliorano intanto le condizioni del medico che era alla guida dello scooter, R.D.F., 46 anni, in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Le sue condizioni, apparse inizialmente molto gravi, sono velocemente migliorate. E’ stato dimesso dall’ospedale di Avezzano con una prognosi di 21 giorni.

Le indagini degli agenti della polizia locale della Marsica, guidati dal comandante Luca Montanari, avevano già individuato il conducente dell’auto avvalendosi di immagini ad alta risoluzione delle telecamere del servizio di videoserveglianza cittadino che più volte hanno portato alla risoluzione di casi controversi. Dai filmati, oltre al numero di targa dell’auto, che ha permesso di individuare il proprietario del mezzo, si vedeva anche il conducente , in particolare alcuni suoi tatuaggi. La centrale operativa di sorveglianza aveva catturato i frame da ingrandire per avere il dettaglio dei tatuaggi e confrontarli con quelli del sospettato. Secondo la ricostruzione, è stato travolto dall’auto durante una manovra di sorpasso.

L’incidente è avvenuto tra via Pagani e via don Minzoni, in pieno centro. Il medico si trovava in sella al suo scooter quando, in base alla ricostruzione degli agenti intervenuti sul posto, è stato superato dalla macchina. Durante il sorpasso, la macchina si è trovata davanti altri veicoli e il conducente è stato costretto a rientrare, tagliando la strada allo scooter. Il 46enne è stato scaraventato a terra, rimanendo ferito.