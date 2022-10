Si concludono oggi gli incontri in occasione dei 25 anni di Avis Scurcola: il programma 2022

Scurcola Marsicana. Un lavoro sul territorio lungo 25 anni: si chiudono oggi i meeting scurcolani, in occasione del 25° anno dalla fondazione dell’Avis nel comune marsicano. L’Associazione Volontari Italiani del Sangue, fondata a Milano nel 1927, nasce per garantire disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti coloro in stato di necessità. Dal 1997, l’Avis è entrata operativamente anche all’interno comunità marsicana di Scurcola, che attraverso un ampio programma, ne ha celebrato in questi giorni l’importante ricorrenza.

“AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue)”, scrive il sito della fondazione, “è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione”.

"Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana", prosegue Avis, "che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, AVIS può contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati. AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi (numero che comprende anche 19 sedi fondate in Svizzera da emigranti italiani negli anni Sessanta). Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti. A queste attività si aggiunge anche il sostegno alla ricerca scientifica e la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale. Nel conseguimento di tutti questi obiettivi, AVIS può contare sulla collaborazione delle più importanti e prestigiose istituzioni nazionali e di soggetti privati con cui ha stipulato accordi di collaborazione e protocolli d'intesa".