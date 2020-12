Si chiude un anno complesso, ma la Cantina del Fucino resta un punto di riferimento per la Marsica

Avezzano. Un’annata controversa, per via della pandemia che ha flagellato l’Italia come il mondo intero, ma ugualmente soddisfacente per la Cantina del Fucino. Da più di sessant’anni al fianco dei marsicani, degli abruzzesi e dei tanti clienti e amici di fuori regione, la storica cooperativa sociale ha dovuto affrontare, analogamente a colleghi e commercianti vari, dodici mesi controversi e dalle sfumature più disparate.

Da marzo in avanti è cambiato tutto. O quasi. Alla chiusura primaverile, conseguente al lockdown, hanno fatto da contraltare le riaperture estive e quelle autunnali. Ora, in pieno inverno, ci sono ancora dei nodi da sciogliere ma per la vendita al dettaglio il periodo peggiore sembra essere ormai alle spalle, tralasciando i vari colori delle zone di rischio. Che sia gialla, arancione o rossa poco importa, il vino è sempre amato e quindi ricercato durante tutto l’anno. Nel corso di questo 2020 non c’è stato un calo drastico delle vendite del vino e alcune tipologie di acquisto hanno addirittura incrementato la propria forza.

Come la vendita online, il cosiddetto e-commerce, e la consegna a domicilio.

In entrambi i casi le aziende e le attività commerciali hanno dovuto adattarsi a questo modo di fare, simbolo dei tempi che corrono ma anche di una capacità di riconvertire la propria linea di vendita. E-commerce e consegna a domicilio rappresentano, inoltre, anche un ulteriore modo per valorizzare i propri prodotti, sdoganandoli una volta di più e portandoli a conoscenza di una platea che altrimenti non avrebbe raggiunto.

Pecorino, Cerasuolo, quest’anno sono stati venduti molto bene, ma anche il Montepulciano Noemo e lo Scabino non sono andati male. Indice di come venga riconosciuta la grande qualità dei nostri vini

Lo precisa Lorenzo Savina, presidente della Cantina del Fucino. “Dopo aver attivato l’e-commerce per soddisfare le richieste di coloro che ci contattano da fuori la Marsica e da fuori regione, adesso abbiamo predisposto un ulteriore tassello per la nostra attività: la consegna a domicilio “– spiega Savina.

Come ordinare?

E’ molto semplice. Oltre ai contatti in calce all’articolo, si può visitare il sito internet e la pagina Facebook. In entrambi i casi lo staff della Cantina risponderà con puntualità e precisione, pronto a soddisfare le vostre richieste. Che si tratti di confezioni regalo, bottiglie sfuse, bag in box, la Cantina del Fucino è organizzata e strutturata in maniera tale da soddisfare le richieste e le esigenze dei numerosi clienti e affiliati che ogni giorno acquistano i suoi prodotti.

Questi servizi sono indispensabili per le attività moderne e, in considerazione del periodo che stiamo vivendo, perfettamente in grado di soddisfare le richieste di chiunque voglia acquistare una bottiglia di Scabino, Noemo e degli altri vini e prodotti (come l’olio) che la Cantina del Fucino produce. Il restare a casa, salvo necessità, è ormai sempre più importante ed ecco dunque che questi due servizi contribuiranno a rendere meno pesante le vostre quotidianità casalinghe.

Per info e contatti:

Telefono: 0863.59148

Pagina Facebook ufficiale: Cantina del Fucino

Sito ufficiale: www.cantinafucino.it

(#advertising)