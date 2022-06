Si chiude l’anno oratoriano e dopo due anni di stop torna la passeggiata in bici con don Carmine (VIDEO)

Villavallelonga. Dopo due anni di stop, dovuti alla pandemia, si è rinnovata quest’anno la tradizione della passeggiata in bici con Don Carmine Di Bernardo a Villavallelonga. È stata una mattinata di sole, di allegria, con tanta voglia di tornare all’aria aperta e di stare insieme.

Tutti i bambini del paese e anche qualche ospite arrivato da fuori sono stati accompagnati da don Carmine fino alla Valle del Fossato: partenza dalla piccola chiesa dei Santi Leucio e Nicola, al centro del paese.

Dopo un passaggio davanti alla Madonna della Lanna, l’allegra e colorata carovana si è fermata tra il verde dell’area pic nic immersa tra i faggi, dove uomini e donne della Pro loco e della parrocchia, hanno cucinato per tutti, pasta, patate e salsicce e pizze fritte. Tanta la voglia di stare insieme e di tornare a vivere la vita come una comunità, immersa nelle bellezze della natura, di cui non tutti hanno la fortuna di godere. Quella natura che invece a Villavallelonga è segno di appartenza e di aggregazione.

L’occasione per riunirsi oggi è stata la chiusura dell’anno oratoriano. Don Carmine, che tutti conoscono anche per la sua passione per lo sport, è stato il collante di un’allegra mattinata che ha finalmente riportato tanti sorrisi.

Tra una battuta e l’altra, i membri della Pro loco sono già a lavoro ora per la preparazione della sagra della polenta, che tornerà a popolare il paese ad agosto. Salvo imprevisti, la data sarà quella del 7 agosto.

IL VIDEO