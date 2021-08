Si avvicinano le elezioni nella Marsica: il quadro generale a Civitella, Canistro e Ortucchio

Civitella Roveto. Si sta avvicinando il termine ultimo per la presentazione delle liste in vista delle amministrative di ottobre che interesseranno ben 11 comuni della Marsica chiamati a rinnovare il proprio consiglio comunale. Si tratta di: Tagliacozzo, Cerchio, Civita D’Antino, Ortona dei Marsi, Pereto, Ortucchio, Ovindoli, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Civitella Roveto e Canistro.

Questi sono ormai gli ultimi giorni per sistemare le proprie squadre e per raccogliere firme per i candidati, tenuti a presentare tutto in Comune entro e non oltre sabato 4 settembre. Le urne saranno aperte, invece, da omenica 3 e lunedì 4 ottobre, tutto ovviamente nel rispetto rigoroso delle norme anti-covid.

A Civitella Roveto, per il momento, c’è solo una lista in campo. Si tratta di quella messa a punto dall’attuale vice sindaco Pierluigi Oddi che ha confermato già la sua candidatura a primo cittadino del paese. Con lui una squadra composta prevalentemente da consiglieri comunali uscenti Giuseppe Vernile, Domenico D’Anastasio, Francesco Fontana e con alcuni volti nuovi come Andrea Sabatini, Massimo Dufrelli e Federica Montaldi. Altri nomi, poi, sono già stati inseriti in lista ma Oddi per il momento preferisce non svelarli.

“Siamo pronti per portare entusiasmo e slancio in paese”, ha spiegato Oddi, attuale vice sindaco e assessore alla Cultura, Turismo e Sport, “vogliamo proseguire con il lavoro di risanamento dell’ente e affiancarlo a un’attività di promozione del territorio e della Valle Roveto compresa come territorio unitario grazie alla collaborazione di tutti i sindaci”.

Sarà uno scontro a due, invece, a Canistro. A tentare di conquistare lo scranno ci sono Ernero Antonini, consigliere di maggioranza, e Gianmaria Vitale, ingegnere. I giochi qui sono ancora aperti e i due schieramenti stanno cercando di mettere a punto delle liste competitive per riuscire a strappare più voti possibili.

A Ortucchio, invece, per il momento c’è una sola lista chiusa, ma sembra che un’altra si stia formando in vista dell’appuntamento del 4 settembre. A guidare la squadra già pronta è il sindaco uscente Raffaele Favoriti che si ripresenterà per il secondo mandato con buona parte della sua attuale maggioranza. “Ho deciso di ricandidarmi per portare avanti il lavoro fatto in questi anni”, ha spiegato il primo cittadino di Ortucchio, “e per completare le tante opere iniziate e finanziate che ancora non sono state concluse. Sono in amministrazione da 25 anni e ora mi ricandiderò per il secondo mandato da sindaco”.