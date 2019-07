Si arricchisce l’offerta della Settimana Marsicana. Organizzate escursioni guidate presso i più affascinanti siti archologici del territorio

Avezzano. Mancano ormai pochi giorni all’inizio di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, la “Settimana Marsicana”. Tante le iniziative che la Pro Loco di Avezzano, ideatrice e promotrice della kermesse, come ogni anno offre ai propri visitatori. Questa volta si è voluta dare la possibilità di scoprire le bellezze archeologiche del nostro territorio, organizzando visite guidate presso i siti archeologici della Marsica che avranno ciceroni d’eccezione come la dott.ssa EmanuelavCeccaroni – funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo, il dott. Herman Borghesi archeologo e presidente della Cooperativa Geoarcheologica Limes ed il prof. Giuseppe Grossi di storia dell’Arte, Direttore tecnico Archeoclub Marsica, direttore Museo Archeologico di Collelongo.

L’Anello del Lago, i museo “Paludi” di Celano, l’Emissario di Claudio a Capistrello, la Domus e l’Anfiteatro romano a S. Benedetto, Lucus Angitiae a Luco dei Marsi e la Villa romana presso il Centro Commerciale I Marsi saranno le mete di queste interessantissime escursioni, suggellate dalla guida di esperti di rango del settore. Per ulteriori informazioni e per procedere alle prenotazioni sarà possibile recarsi presso la sede della Pro Loco in via Corradini n°75 in Avezzano.