Si apre l’Estate pescinese, piantato un albero di ciliegio come augurio per il futuro

Pescina. Amministrazione comunale, associazioni e Confraternite della Città di Pescina insieme per la cerimonia di apertura dell’Estate Pescinese 2021.

L’evento si è svolto ieri. “Abbiamo dato il ‘la’ per l’augurio di una buona e ricca estate fatta di eventi. È stata data la benedizione a tutti i presenti, alle idee, a tutti coloro che con il pensiero erano vicino a noi e al trapianto dell’albero di ciliegio come simbolo di augurio per il futuro e che possa portare sempre più frutti per tutti. Si è dato un saluto a tutti coloro che ci hanno lasciato prematuramente anche legati a tutti i problemi portati dalla pandemia che ancora oggi viviamo. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono adoperati senza sosta, rubando del tempo alle proprie famiglie per metterlo a disposizione di tutti”.