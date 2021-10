Si apre la 48esima sagra della castagna a Sante Marie, la benedizione del vescovo Massaro (fotogallery)

Sante Marie. Si è aperta oggi la 48esima edizione della sagra della Castagna di Sante Marie. Alle 9, per chi ha effettuato la prenotazione, si è tenuta un’escursione nella riserva naturale Grotte di Luppa per vedere da vicino la raccolta delle castagne. Dopo l’escursione si è scesi in paese nel parco del Donatore, dove il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, insieme a Don Michelangelo Pellegrino ha celebrato la messa, sottolineando l’importanza della sagra, soprattutto nel post-lockdown, come momento aggregativo, per riscoprire relazioni e riunirsi con persone provenienti da altri paesi. Ha poi aggiunto e ribadito l’importanza di aprire questo evento, che richiama tante persone da fuori, proprio attraverso un momento di preghiera, soprattutto perchè in luogo appartenente a un territorio molto interno della Chiesa dei Marsi.

Il neo Pastore della chiesa marsicana ha poi ringraziato il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti e il presidente della Pro loco, Emanuele Ermili. Tutta la manifestazione proseguirà all’aperto lungo il centro storico di Sante Marie, dove ci si potrà divertire passeggiando tra gli stand e le cantine riaperte per l’occasione. Sarà possibile assaporare le prelibatezze della cucina abruzzese preparate dalle associazioni e dalle donne del paese. Non mancherà come sempre uno stand dedicato al senza glutine per le persone celiache. La sagra sarà aperta anche domani e lunedì primo novembre. Per accedere è necessario il green pass.

OGGI

ore 14 artisti di strada, mangiafuoco, animatori per i più piccoli e musica con gli amici della Street band Smilf

ore 17.30 inaugurazione della mostra “Amara terra mia” dell’artista Antonella D’Angelo nella sala don Beniamino

ore 18 ballo della pupazza per bimbi

ore 19.30 aperitivo d’autunno nelle cantine del Villaggio

ore 20 cena

DOMENICA 31 OTTOBRE

ore 9 escursione tra i castagneti (info e prenotazioni 339 7731850)

ore 11 apertura del Villaggio della Castagna

ore 11.30 santa messa nella chiesa del Sacro Cuore

ore 12 degustazione di prodotti tipici locali tra gli stand enogastronomici e passeggiata nel mercatino artigianale

ore 13 pranzo

ore 14 artisti di strada, mangiafuoco, animatori per i più piccoli e musica con gli amici della Street band Smilf

ore 17.30 inaugurazione della mostra “Amara terra mia” dell’artista Antonella D’Angelo nella sala don Beniamino

ore 18 ballo della pupazza per bimbi

ore 19.30 aperitivo d’autunno nelle cantine del Villaggio

ore 20 cena

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE

ore 10.30 apertura Villaggio della Castagna

ore 11.30 santa messa nella chiesa del Sacro Cuore

ore 12 degustazione di prodotti tipici locali tra gli stand enogastronomici e passeggiata nel mercatino artigianale

ore 13 pranzo

ore 14 artisti di strada, mangiafuoco, animatori per i più piccoli e musica con gli amici della Street band Smilf

ore 17.30 inaugurazione della mostra “Amara terra mia” dell’artista Antonella D’Angelo nella sala don Beniamino

ore 18 ballo della pupazza per bimbi

ore 19.30 aperitivo d’autunno nelle cantine del Villaggio

ore 21 brindisi finale

Durante la manifestazione il museo del Brigantaggio e dell’Unità d’Italia sarà aperto dalle 16 alle 20.