Si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival Europeo F.F.F. riservato ai nuovi fashion designer, ecco tutte le info

Celano. Tutto pronto a Celano per la quarta edizione del Festival Europeo F.F.F. evento internazionale itinerante riservato alla fotografia, agli stilisti emergenti e ai fotomodelli. Giovedì 22 agosto, alle 21.30, la kermesse farà tappa a Celano. A presentare l’evento, come per il 2018, sarà Luca Di Nicola, già inviato di Raiuno. L’organizzazione è a cura della produttrice Alexandra Titova e la regia è di Giancarlo Di Pangrazio. L’evento, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, comprende quattro sezioni con annessi concorsi riservati alle aspiranti fotomodelle e ai futuri fotomodelli, ai fotografi e ai fashion designer. Direttore artistico della sezione riservata ai nuovo fotografi è Emanuele Novelli, mentre per la sezione dedicata ai fotomodelli è Laura Vulpiani. Stefano Montarone e Alexandra Titova infine, sono i direttori artistici rispettivamente per il concorso riservato agli stilisti emergenti e alle future fotomodelle.

“La nuova edizione”, dichiara Alexandra Titova, ideatrice e produttrice del Festival Europeo,

“si preannuncia ricca di sorprese a cominciare dalla collaborazione con la Camera della Moda svizzera presieduta da Franco Taranto. L’edizione 2019 inoltre – continua Titova – sarà caratterizzata anche dalla presenza di altri partner internazionali come Fashion Week di Montenegro e Fashion Week di Dubai”.

Ricca e variegata anche la giuria che decreterà i vincitori delle quattro sezioni del festival. Fra gli altri, saranno presenti Raimondo Rossi in arte Ray Morrison, noto stylist e fotogiornalista di Vogue ed altre riviste importanti, Fabrizio Imas giornalista e inviato Rai, gli stilisti Stefano Montarone ed Ilian Rachov già designer per Versace, il fotografo Max Moor, Daniela Argiolas docente dell’ accademia romana “Make up agency Roma”, il fotografo fashion Daniele Belli, la stilista Yevgeniya Rudyk, il blogger Roberto Mercuri, la modella e blogger slovacca Miroslava Vanharova ed il modello internazionale Emil Montenegro. Sul palco, oltre ai vari concorrenti delle quattro sezioni del festival, si alterneranno diversi ospiti musicali. Fra gli altri, direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo Livio Cori. Si esibiranno anche il duo rapper Andy e Mr. Bacon e la cantante Vanessa Mini.