Si all’Europa per farla, tantissimi presenti per l’evento organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori

Avezzano. “Si all’Europa, per farla”, questa la manifestazione tenutasi ieri nella sala Franco Di Nicola del Comune di Avezzano.

L’evento , organizzato e promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, col supporto di Fondazione Italiana Europa Popolare, ha cercato di sensibilizzare la folta platea sulla necessità di realizzare un’Europa unita nel riconoscimento dei suoi valori e principi fondamentali, quelli del popolarismo e dell’elemento cristiano.

All’interno dell’evento, che ha visto la partecipazione, oltre che del Sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, si sono succeduti gli interventi dei Senatori Nazario Pagano e Gaetano Quagliariello, oltre che di Antonio Di Matteo (Presidente Fondazione Italiana Europa Popolare), Katia Serena (Presidente MCL Gran Sasso), del Professor Giovanni Maddalena (Università Molise) e Sergio Venditti (Presidente MCL Abruzzo e Molise), si sono é ricordato come l’Europa debba essere meno pressante economicamente e maggiormente unita per sicurezza ed esercito comune, e che tenga conto delle esigenze di partecipazione dei singoli cittadini.

Bisogna anche far si che rinasca un senso di popolarismo che riesca a mediare, in un epoca storica “degli estremi”, tra le istanze dei sovranisti e quelle degli europeisti per riassumerle in un contesto costruttivo.

In ultimo, si é sottolineato come bisognerà far sì che l’UE investa in politiche più favorevoli all’imprenditoria, soprattutto la microimprenditoria che tocca quotidianamente il cittadino.