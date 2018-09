Sì alla fusione delle scuole di Balsorano e San Vincenzo, il sindaco Buffone: pagina storica per i nostri paesi

Balsorano. La fusione delle scuole di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto si farà. Ieri i consigli comunali hanno detto sì ai provvedimenti già approvati dalle giunte. La decisione di unire le scuole medie e le primarie dei due comuni rovetani non è andata giù ai genitori che ieri hanno protestato anche durante il consiglio di Balsorano. Sulla vicenda si era pronunciato anche il Tar, al quale le famiglie si sono rivolte, alla vigilia di ferragosto ha dato ragione a mamme e papà spiegando che la scelta di fondere le scuole non è di competenza della giunta ma del consiglio. Per questo ieri, in vista della ripresa delle lezioni, sono stati convocati i

“Abbiamo scritto una pagina storica importante per questo paese”, ha commentato il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, “un impegno importante con il Comune di San Vincenzo che ci ha permesso di dare di più per ogni ordine scolastico. Le strutture in questo modo potranno garantire più spazi – laboratori, palestre, aule multimediale – saranno scuole che cominciano ad avere quelle linee programmatiche ministeriali, delle scuole della modernità. Bisogna pensare a un ampliamento del territorio, il fatto di fare insieme qualcosa sarà importante anche per i futuri finanziamenti e per i futuri progetti. Tutto questo l’abbiamo fatto per mantenere l’autonomia e per dare una risposta ai ragazzi per quello che gli occorre. Ho fatto un appello ai genitori affinchè leggano la mia relazione che è ricca di contenuti per i ragazzi e per queste nostre scuole”.