Sì al progetto di riqualificazione di via Umbrone a Pescina, sarà finanziato dal Masterplan della Regione Abruzzo

Pescina. Sì al progetto di riqualificazione di via Umbrone grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione nell’ambito del programma finanziato dal Masterplan per il recupero dei borghi nelle aree interne. Nelle scorse settimane è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione di Via Umbrone, fino all’intersezione con Via Orto dei Frati. L’intervento consiste nel rifacimento completo sia della sezione carrabile che di quella pedonale, attraverso l’utilizzo di materiali lapidei in continuità con il contesto storico nel quale si interviene. Previsti, inoltre, lavori per la realizzazione di canali di drenaggio delle acque bianche e di scarico fognario, nonché la predisposizione di apposite tubazioni necessarie all’interramento dei cavi elettrici. Vista la pendenza della strada, frequentemente soggetta a fenomeni di ghiacciamento, abbiamo inteso applicare le recenti innovazioni tecnologiche per prevenire i rischi invernali con un sistema di riscaldamento automatizzato. Per l’illuminazione pubblica, invece, verranno installate lanterne con tecnologia a LED.

Insieme al recupero integrale della Casa natale di Ignazio Silone e la realizzazione del Parco letterario recentemente illustrato, giusto per citare quelli più significativi, quest’opera si innesta nel disegno complessivo di rivitalizzazione del Centro storico. Un disegno che sta prendendo forma, grazie anche all’importante sostegno finanziario messo in campo dalla Regione Abruzzo che pubblicamente ringraziamo.