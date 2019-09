“Shake your Will”, iniziate a Luco dei Marsi le attività dello scambio giovanile Erasmus+

Luco dei Marsi. Sono arrivati nella tarda serata di martedì 3 agosto i 16 ragazzi spagnoli che parteciperanno ad una settimana di scambio giovanile nel comune di Luco dei Marsi. Ad accoglierli nell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, un emozionatissimo gruppo di ragazzi luchesi accompagnati dallo staff dell’associazione “Contaminazione”. Il progetto “Shake your will”, inserito nell’iniziativa europea “Erasmus plus”, ha come scopo principale la mobilità giovanile per un’Europa unita.

Nella settimana dal 4 al 12 settembre 16 ragazzi del comune andaluso di Purchena e altri e tanti ragazzi luchesi lavoreranno insieme per la realizzazione di uno spettacolo finale che andrà in scena l’11 settembre. I ragazzi sono stati divisi, secondo le proprie attitudini, in tre gruppi che si occuperanno, sotto l’occhio di tutor esperti di: recitazione, scenografia, comunicazione e social media.

A dare il via ufficiale alle attività è stato l’incontro in Comune di ieri mattina con il sindaco Marivera De Rosa e la giunta comunale, i quali si sono dimostrati entusiasti delle possibilità che questa iniziativa porterà per il paese.

Non mancheranno certo i momenti di divertimento, dall’escursione nella capitale a quella nel Parco nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, passeggiate nella Marsica e anche qualche pillola sulla cucina locale insieme alle sapienti nonne luchesi che in questi giorni si occuperanno di cucinare per i ragazzi.