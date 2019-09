“Shake your Will”, i ragazzi spagnoli e luchesi pronti per la “Parata dei Saluti”

Luco dei Marsi. Per il progetto Erasmus + “Shake your Will” è arrivato il momento dei saluti, il momento di tirare le somme su questa esperienza intensa e unica vissuta a Luco dei Marsi. Mercoledì 11 settembre andrà in scena la “Parata dei saluti”, uno spettacolo interattivo realizzato da tutto il gruppo di partecipanti per la comunità luchese e per quanti vorranno partecipare. Appuntamento dalle ore 20:45 presso la palestra del complesso scolastico “I.Silone”.

Un momento di condivisione sulla consapevolezza che questo progetto ha cambiato ragazzi e adulti, rendendoli più consci del loro ruolo di cittadini europei attivi e partecipi, prendendo a cuore i valori di un’Europa che mette a disposizione risorse e mezzi per lo sviluppo del singolo e delle comunità in tanti ambiti: lavoro, cultura, dialogo strutturato con le istituzioni, arte e tradizioni.

Erasmus+ è un programma vasto ma grazie ad associazioni culturali come “Contaminazione” può arrivare ovunque. L’invito per chiunque fosse interessato a conoscere questo progetto più a fondo è di andare nella sede dell’ associazione di promozione sociale “Contaminazione” a Luco dei Marsi, dove lo staff sarà a vostra disposizione per ogni dubbio o domanda.