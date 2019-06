Sfiduciato De Angelis, esulta l’opposizione. Il sindaco di Avezzano: sono sereno (video)

Avezzano. Il sindaco De Angelis cade sul bilancio e perde la fascia tricolore.

Il consiglio comunale, dopo aver sfiduciato il presidente del consiglio Iride Cosimati, ha votato contro il bilancio, scrivendo di fatto la parola fine all’amministrazione De Angelis.

“Sono sereno”, ha commentato il primo cittadino, “avevo preso l’impegno di fare queste cose e molte sono state fatte. Il tempo permetterà di dare un giudizio. Non si può andare oltre all’impossibile. Mi guardo allo specchio la sera e questo mi porta a dire che potrò girare a testa alta perché sono venuto a risolvere tante rogne create da persone che sono qui da 15 anni. La partita non è sconfiggere il sindaco”.

Opposizione e civici hanno dettato la linea anche sul rendiconto di bilancio. Al momento della votazione, infatti, la maggioranza è andata sotto e il rendiconto non è stato approvato.

In aula non è mancata la tensione, soprattutto per la presenza di numerosi cittadini che lamentavano le multe eccessive per il t-red. Grida a non finire da parte degli utenti che hanno dovuto intraprendere azioni legali per non pagare il conto al comune per il semaforo di via XX Settembre. In molti hanno gridato “Avezzano è libera”.