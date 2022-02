Settimana politica in Regione: si torna a parlare del rilancio del Centro fieristico di Avezzano

L’Aquila. La Settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Salute convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 8 febbraio 2022, alle ore 10, per esaminare il provvedimento amministrativo, di iniziativa di Giunta regionale, “Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). Proposta al Consiglio regionale di approvazione del Piano Sociale Regionale 2021-2023”.

e regionale Pietro Quaresimale, del dirigente del Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo Raimondo Pascale, dei rappresentanti degli Ambiti distrettuali sociali Frentano – Comune di Lanciano, Marrucino – Comune di Guardiagrele, Alto Vastese – Comune di Monteodorisio e Sangro/Aventino – Unione Montana dei Comuni del Sangro, della Conferenza regionale del Volontariato e di Anffas Abruzzo. Alle ore 12 è prevista la seduta della Commissione Politiche europee che all’ordine del giorno prevede i seguenti provvedimenti: “Disciplina del sistema culturale regionale”; “Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali”; una Risoluzione avente a oggetto il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Alle ore 12, è prevista la riunione dell’Osservatorio regionale della Legalità mentre alle ore 13 è convocato, in seduta straordinaria, il Comitato per la legislazione chiamato a esaminare i seguenti progetti di Legge: “Contributo regionale in favore dei pazienti oncologici affetti da patologie dentali”; “Disciplina del sistema culturale”; “Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali”. Alle ore 15 è in programma la seduta straordinaria della Commissione Bilancio con due punti all’ordine del giorno: “Interventi a favore del mototurismo”; “Istituzione della Riserva naturale del Medio Sangro”. La Prima Commissione proseguirà poi i lavori, in seduta congiunta con la Commissione Territorio, alle ore 15.30, per l’esame della proposta di Regolamento relativa alla “Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali”.

I lavori della Seconda Commissione proseguiranno, dalle ore 16, con l’esame della proposta di Regolamento attuativo della Legge regionale recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”. Mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, è convocata la seduta straordinaria della Commissione di Vigilanza per affrontare i seguenti punti: Agir – stato di attuazione dell’Agenzia Regionale (auditi: Nicola Campitelli – Assessore Giunta regionale; Pierluigi Biondi – Presidente Agir 2); Liste di attesa per prestazioni sanitarie rese dalle ASL della Regione Abruzzo e situazione economico finanziaria in attuazione dei cosiddetti piani di rientro” – “Richiesta informazioni prestazioni sospese causa Covid” (auditi: Direttore Dipartimento Sanità, Claudio D’Amario; Direttore Generale Asl 1 L’Aquila, Ferdinando Romano; Direttore Generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael; Direttore Generale Asl 3 Pescara, Vincenzo Ciamponi; Direttore Generale Asl 4 Teramo, Maurizio Di Giosia).

Alle 15 è convocata la Commissione Agricoltura. All’ordine del giorno: il provvedimento “Interventi a favore del mototurismo”; i pareri relativi ad alcune deliberazioni commissariali dei Consorzi di Bonifica Centro e Interno; la Risoluzione “Adozione di una legga nazionale contenente la revisione e il riordino definitivo della disciplina delle concessioni balneari, coinvolgendo le Regioni nel percorso di definizione dei requisiti per l’assegnazione delle concessioni medesime”; la Mozione “Per un intervento normativo rispetto al recepimento della direttiva Bolkestein per quanto riguarda gli stabilimenti balneari”; la Risoluzione per “Interventi straordinari a sostegno delle imprese che si trovano in situazione di difficoltà a causa dell’aumento del costo del gas naturale e dell’energia elettrica”; la Risoluzione “per il rilancio del Centro fieristico sito nel Comune di Avezzano”.