Settimana politica in Regione: giovedì17 audizione dei sindacati LFoundry

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre con la Commissione Sanità convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 15 febbraio 2022, alle ore 10, presso la sala “S. Spagnoli”, per esaminare due provvedimenti: “Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali” e “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Alle ore 15 si riunirà, in seduta straordinaria, la Commissione Bilancio per esaminare il provvedimento “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni”.

Mercoledì 16 febbraio, alle ore 15, è in programma la Commissione Agricoltura, chiamata a esprimersi sui progetti di Legge “Disciplina del sistema turistico regionale” e “Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di Leggi regionali”, sulle deliberazioni del Consorzio di Bonifica Interno e sulla Risoluzione relativa al Centro fieristico di Avezzano.

La Commissione Sanità è convocata, in seduta straordinaria, per il giorno giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 10, per esprimersi sul provvedimento amministrativo “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e sulla “Risoluzione per l’attivazione postazione 118 nel poliambulatorio di Bazzano – L’Aquila”.

Sono previste le seguenti audizioni: Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, Direttore Generale ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Ferdinando Romano, Direttore Sanitario ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Alfonso Mascitelli, Direttore Dipartimento Emergenza ed Accettazione ASL 1, Vincenzo Pace, Responsabile U.O.S.D. Centrale Operativa – Servizio di emergenza territoriale 118, Gino Bianchi, Sindaco dell’Aquila, Sindaco di Ocre, Sindaco di Fossa, Sindaco di Poggio Picenze, Alì Salem – Coordinamento Associazioni L’Aquila Est, Massimo Scimia – Coordinamento Associazioni l’Aquila Est). Alle ore 12, si riunirà nuovamente la Commissione Bilancio che esaminerà i progetto di legge “Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali” e “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni”.

Sempre giovedì 17 febbraio, alle ore 15, è convocata la Conferenza dei Capigruppo con il seguente ordine del giorno: audizione dei Sindaci dei Comuni di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Opi in merito all’erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; audizione delle Organizzazioni sindacali in merito alle prospettive della Società LFoundry S.r.l.; organizzazione lavori consiliari.