Settimana Marsicana: tutti gli appuntamenti del 4 agosto

Giovedì 4 dalle ore 9.00 – San Giovanni Battista a Ortona dei Marsi con l’esibizione del concerto d’organo del M° Orante Bellanima

Venerdì 5 dalle ore 9.00 – San Cesidio Trasacco e Santa Maria delle Grazie – Luco dei Marsi

Sabato 6 dalle ore 9.00 – Santuario della Madonna dell’Oriente e Tagliacozzo

Le prenotazioni si possono effettuare presso la sede della Pro Loco in via Corradini 75

dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17 alle 20,00 o telefonicamente al nr. 335.8088683.

Oggi Giovedì 4 fino a Domenica 7 agosto dalle ore 18.00 alle 00.24 prende il via l’appuntamento più stuzzicante della Settimana Marsicana: lo STREET FOOD. Sono circa 25 i tracks che animeranno via Giovanni Cataldi. Lo street food è ormai una tendenza che lo ha portato al grande boom. Mangiare bene spendendo poco, da consumare facilmente in strada: un’alternativa pratica e golosa. Ormai è la consolidata proposta della Pro Loco che ha sempre ottenuto un particolare successo di partecipazione, per la qualità e la varietà dei menù dei tracks food.

MARSICA PICCANTE si svilupperà lungo via Corradini– Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non del “Principe della Tavola” che, nei quattro giorni, potranno trovare tantissime piante in vaso, prodotti tipici regionali come il noto suino nero di Calabria del consorzio silano Nero di Calabria, prodotti del Salento ecc. Non mancherà un food tipico sud americano per assaggiare le tante ricette ardenti. Una full immersion nel piccante, dalla famosa anduja calabrese alle salse piccanti, ai peperoncini mai visti.

Arricchirà l’evento l’esposizione della mostra, offerta dall’Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante, patrocinante l’iniziativa, denominata “Peperoncini dal Mondo” con circa 50 tipi di frutti, dal peperoncino calabrese ai più piccanti al mondo della scala Scoville.

Fino a Domenica 7 agosto 2022 dalle ore 10.00 alle 24.00:

Palestra della Scuola Corradini –Mostra d’Arte “Astro.fluid_art” presentata da Mattia Barbonetti. La mostra racchiude un viaggio introspettivo dell’artista e rappresenta tutto ciò di cui l’uomo ha paura. L’esposizione dei lavori, realizzati con tecniche miste, nasconde dietro i colori accesi una interiorità tormentata.

Ore 16,30 – Sala Irti ex Montessori – sezione “SGUARDI DENTRO IL ROMANZO”: presentazione del libro: “La grande Roma dei Tarquini” di Emma Pomilio “Tarquinia, sei secoli prima di Cristo. Lucumone, giovane e ambizioso mercante etrusco, si invaghisce della nobile Tanaquil, indovina e abile interprete dei segni degli dèi…” presenta Giovanni Maria De Pratti.

Ore 17.00–Piazza Risorgimento – sezione SPAZIO BAMBINI -Truccabimbi: Baby dance, burattini a cura di Magibula una manifestazione dedicata ai bambini, nata nel 1996 dall’entusiasmo di alcuni amministratori comunali e abitanti di Colmurano, un piccolo paese in provincia di Macerata. Le bolle volano, i bambini giocano, i genitori sorridono…questo e molto altro è il mondo magico di Magicabula.

Ore 18.00–Piazza Risorgimento sezione “CORPOeMENTE” Fitness generale allenamento funzionale, spinning, attività fisica generica “Vitamin fitness house” di Avezzano. Tornare in forma divertendosi in piena armonia.

Ore 18.30– Piazza Risorgimento – sezione SPAZIO BAMBINI – Atelier di autoproduzione “Domani nelle mani” per imparare a produrre il Bee Wrap, a cura di Ambecò. Beep Wrap è un panno di cotone imbevuto di una miscela a base di cera d’api che, raffreddata, diventa impermeabile e flessibile. Si usa per conservare gli alimenti e diventa una alternativa, biologica ed ecosostenibile, all’alluminio e alle pellicole in plastica.

Ore 18.30– Arena Mazzini – Testimonianze e ricordi di Romolo Liberale con intermezzi musicali del trio Return Road (G. Cannizzaro – A. Pietrosanti – C. Retico). Con nostalgia e rimpianto gli amici e gli estimatori di un uomo di così grande spessore umano e intellettuale, hanno fermato in un libro le proprie emozioni, la propria stima per celebrare il centenario della sua nascita.

Ore 21.30 Piazza del Mercato: Canti e balli folkloristici. Interverranno:

il coro folkloristico “Fontamara” di Pescina, il coro le “Collanelle” di San Pelino, la corale “Venturini” di Tagliacozzo, il coro polifonico “Piana del Cavaliere” (Oricola, Pereto, Rocca di Botte).

Presenta Orietta Spera

Ore 21,30 – Piazza Risorgimento. Live Play Coldplay tribute band. Liveplay sono la band di riferimento in Italia ed Europa nel tributo ai Coldplay. Nati a fine 2013, iniziano i live nell’estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico fin dagli esordi. L’idea di fondo è superare il concetto di “semplice tribute band”, offrendo al pubblico uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. Le sonorità, l’energia travolgente, lo spettacolo mozzafiato e il continuo rinnovamento della band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay. Presenta Gioia Chiostri.

ATTENZIONE: è ancora possibile prenotare le visite guidate per ammirare alcune delle chiese più belle della Marsica.