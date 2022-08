Settimana Marsicana, tutti gli appuntamenti del 3 agosto

Fino a Domenica 7 agosto 2022 dalle ore 10.00 alle 24.00: Sala espositiva ex scuola Montessori – Esposizione della Collettiva d’Arte Contemporanea realizzata dal Gruppo Artisti MarsArte a cura del dr. Francesco Subrani.

Palestra della Scuola Corradini – Mostra d’Arte “Astro.fluid_art” presentata da Mattia Barbonetti. La mostra racchiude un viaggio introspettivo dell’artista e rappresenta tutto ciò di cui l’uomo ha paura. L’esposizione dei lavori, realizzati con tecniche miste, nasconde dietro i colori accesi una interiorità tormentata. “L’uomo è in guerra da sempre. Con gli altri con se stesso. Ma quando é l’artista ad essere in guerra con se stesso, e sa che sta perdendo…lì nasce l’opera d’arte” (Mattia Barbonetti).

Ore 16,30 – Sala Irti ex Montessori –NORD KIVU: il conflitto, l’oblio e le infanzie dimenticate è quanto emerge dall’appuntamento con il prof. Francesco Barone, docente all’Università di L’Aquila e fondatore dell’associazione “Help senza confini”, opera in Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) per portare aiuti umanitari, medicinali, cibo e assistenza medica alle popolazioni locali: un costante impegno per i diritti umani e la lotta alla povertà. Nella sua ultima visita in Congo, con amarezza, ha riscontrato che la situazione è peggiorata per l’instabilità politica e sociale del Paese. Una situazione fuori controllo. Durante lo svolgimento dell’incontro verrà proiettato un documento crudo di denuncia, a testimoniare la situazione ormai diventata pericolosa in quei territori. Coordinerà l’evento Gino Milano.

Ore 17.00–Piazza Risorgimento – sezione SPAZIO BAMBINI: Animation show: Animazione, regali, balli di gruppo. Un pomeriggio incredibile: divertimento, intrattenimento giocoso e divertente per i piccoli partecipanti che saranno affascinati e giocheranno tutti insieme. Musica, giochi e colori che creeranno un’ atmosfera di festa.

Ore 17.00– Piazza Risorgimento – Karate – Kick boxing a cura della Scuola di arti marziali “Il Tempo” di Avezzano. L’arte marziale permette di allenare e migliorare, oltre al proprio corpo, anche la mente. La Kick Boxing è uno sport da combattimento che trova le sue origini in Giappone, da dove poi si è diffuso fino ad arrivare negli USA. La disciplina combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi del pugno, prerogativa del pugilato. E’ da sempre considerata un’importante disciplina di difesa e aiuta a raggiungere una grande consapevolezza personale.

Ore 18.30– Arena Mazzini – sezione “SGUARDI DENTRO IL ROMANZO”: presentazione del libro: “L’equilibrio è una antica vertigine” di Roberta Di Pascasio “Una torrida sera d’estate, due fratelli della Roma bene, Filippo e Orlando, investono e uccidono una donna e una bambina; alla guida Filippo, sotto effetto di alcol e droga…”. Presenta Roberta Maiolini.

Ore 2o,30 – Piazza Risorgimento – Premiazione della Avezzano Rugby. La società ha ottenuto la promozione nel Campionato Nazionale di serie A al termine di una stagione da incorniciare, ottenendo 13 vittorie consecutive. Con questo risultato si afferma come massima espressione rugbistica dell’ Abruzzo. Rappresenterà la Città di Avezzano, la Marsica e l’intera Regione nel panorama nazionale. Ad oggi, con oltre trecento atleti, è la realtà sportiva rugbistica con più tesserati dell’Abruzzo. La squadra verrà accolta dagli applaudi del pubblico e la Pro Loco di Avezzano ha voluto donare una targa quale segno di riconoscenza per gli obiettivi raggiunti non solo dagli atleti ma dall’ intera organizzazione sportiva che porta la città di Avezzano ad essere fiera del prestigioso risultato.

Ore 21.30 Piazza del Mercato: Marsica in…ballo a cura dell’associazione culturale Social Dance. Divertirsi con una grande voglia di aggregazione. Ballare fa bene, non solo al corpo ma anche all’anima, al ritmo del El Pam pam, del Meneahito o della Macarena.

Parteciperanno: Dance (m. Santina Franchi) – SG. Dance (m. Silvia Gaetani) – Golden Dance (m.Alessandra Verna) – Dance 2000 (m. Annamaria Di Murro)- West Umbria Country Dance (m. Alessandra Esposito).

Ore 21,30 – Piazza Risorgimento. “Ciao Lucio tributo a Lucio Dalla” – Valentino Aquilano (voce solista), Mirko Minetti (batteria), Marco Di Marzio (basso), Elio De Pasquale (pianoforte e tastiere), Matteo Di Battista (chitarre), Alberto Grossi (sax), Laura Di Pancrazio (cori). Un viaggio attraverso i più grandi successi di Lucio Dalla. Uno spettacolo interamente dal vivo, per rivivere le emozioni del grande Maestro Dalla. Presenta Gioia Chiostri

Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 24,00

Esposizione degli stand dell’artigianato e stand delle associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive.

Nel Piazzale ex scuola Montessori installazione dei gonfiabili, luna park, Nerfando e per i giocatori dai 6 ai 99 anni il Circuito dei Ricordi.